Følelserne får frit løb i HSV

Det var en af den slags udtalelser, hvor intervieweren lige skulle spørge en ekstra gang.

Men den var god nok.

HSV's Lewis Holtby gik efter 3-1-sejren i Wolfsburg i lørdags virkelig til frontalt angreb på det, der var sket i klubben i den nære fortid.

- Det er første gang i fire år, vi spiller rigtig fodbold, sagde HSV-midtbanespilleren således til den udsendte fra den tyske tv-station ZDF.

Og ja, han gentog det gerne.

Fordi han mente det.

Den tidligere Tottenham-spiller, der i de seneste kampe har scoret nogle vigtige mål for HSV og dermed er en af de hovedansvarlige for, at "Das Wunder von Hamburg" igen er muligt, sablede tidligere trænere som Bruno Labbadia og Markus Gisdol ned for deres primitive forkærlighed for lange bolde og defensiv fodbold - og roste samtidig sin nuværende træner Christian Titz for både den boldbesiddende spillestil og den offensive indgang til spillet.

Titz var ikke så begejstret for Lewis Holtbys udtalelse.

- Jeg har stor respekt for mine forgængere, og der findes jo ikke rigtige og forkerte måder at spille på, så udtalelsen er upassende. Men jeg er selvfølgelig glad for, at spillerne tilsyneladende har taget mine ideer til sig. Jeg kender Lewis rigtig godt, og der findes ikke noget bedre menneske end ham, men når du fanger ham i et emotionelt øjeblik, snakker han nogle gange, før han tænker, sagde Christian Titz.