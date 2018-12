Fødsel kan få Mikkel Hansen til af forlade Danmarks VM-lejr

Landsholdsstjernen Mikkel Hansens højgravide kæreste er sat til at føde før VM, der begynder 10. januar.

Det danske herrelandshold i håndbold forbereder sig i øjeblikket på det forestående VM på hjemmebane.

Om mindre end to uger indleder Danmark turneringen mod Chile, og inden da forventer holdets største stjerne, Mikkel Hansen, at han bliver far til sit første barn.

Spilleren fra Paris Saint-Germain har derfor andre ting i hovedet end VM i disse dage, hvor landsholdet træner i Herning. Hvis kæresten pludselig går i fødsel, så forlader han holdkammeraterne og haster til København.

- Det fylder jo meget. Det er der ingen tvivl om. Første gang man bliver forældre er jo ret stort. Så sker der noget der, så er jeg ikke her mere - så drøner jeg til København, siger Mikkel Hansen til TV2 Sport.

Hans kæreste har termin før VM-åbningen mod Chile 10. januar, men der er en mulighed for, at hun kan gå over tiden.

- Der er ikke så meget, jeg kan gøre. Sker det, inden VM går i gang, er jeg selvfølgelig glad. Sker det efter, må vi tage det, som det kommer. Der er ikke så meget at gøre, vi glæder os egentlig bare, siger Mikkel Hansen.

VM afholdes fra 10. til 27. januar i samarbejde mellem Danmark og Tyskland.