Fredag aften brager Danmark sammen med Holland i Breda i det første af to playoffopgør om at komme med til VM-slutrunden i Frankrig næste år.

Opgøret er en gentagelse af EM-finalen 2017, hvor Danmark fik klø af Holland.

Efter det skuffende kvalifikationsnederlag til Sverige i september ved landstræner Lars Søndergaard, hvor holdet skal forbedre sig, hvis det skal blive til sejr over de hollandske favoritter.

- Vi skal selv turde at spille. Det er vigtigt, at vi også selv er på bolden. Det var noget af det, jeg manglede en smule mod Sverige. Vi kan ikke bare forsvare os igennem det her playoff, siger landstræneren.

Danmark er endt i playoffopgørene efter en mislykket VM-kvalifikation. Vinder holdet samlet over Holland, kan spillerne se frem til at møde Schweiz eller Belgien i to finaleopgør, der kan sikre billetten til VM.

Landstræneren føler, at holdet er godt rustet til kampen. Holland stiller med den stort set samme trup, der slog Danmark i EM-finalen sidste år.

- Vi skal lukke ned for deres styrker. Dem kender vi godt. Pigerne kender dem nok endnu bedre, end jeg gør, fordi de mødte dem i EM-finalen, siger Lars Søndergaard.

Den pensionerede landsholdskeeper Stina Lykke glæder sig til at følge med hjemmefra. Hun ser et stort potentiale i holdet, omend hun vurderer, at holdet med den bedste dagsform vil trække det længste strå.

- Det kommer meget an på, hvilket niveau vi har på dagen. Det så vi jo i kvalifikationen. Hvis vi ikke rammer vores niveau, så er det ikke godt nok til at være med.

- Men Hollands form er måske heller ikke fantastisk. Ellers var de nok gået direkte videre. Det er to hold, der ikke klarede kvalifikationen, og nu har de så fået en ekstra chance, siger hun.

Danmark kan se frem til at optræde på et fyldt stadion i Breda. Landstræneren ser frem til oplevelsen, også selv om størstedelen af publikum vil være imod dem.

- Det bliver en fantastisk kulisse at spille i. Der kommer 19.000, og der er udsolgt. De er sikkert imod os, men det skal man også tage med glæde, siger Lars Søndergaard.

Kampen fløjtes i gang klokken 20.00 og vises på DR2. Returopgøret spilles i Viborg 9. oktober. Går Danmark videre, kan holdet se frem til to finaleopgør mellem 5. og 13. november.