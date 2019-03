Fodboldforbund undersøger Peter Beardsley for mobning

Det Engelske Fodboldforbund (FA) har igangsat en undersøgelse af den tidligere engelske landsholdsspiller Peter Beardsley.

Beardsley forlod i sidste uge sit job som U23-træner for Newcastle United. Han er beskyldt for at have mobbet en akademispiller, Yasin Ben El-Mhanni.

- Vi kan bekræfte, at FA undersøger de beskyldninger, der er mod Peter Beardsley under hans tid i Newcastle United. Vi har ikke mulighed for at komme med yderligere kommentarer, skriver FA i en meddelelse.

58-årige Beardsley, der spillede det meste af sin aktive karriere for Newcastle, har været suspenderet fra klubben siden januar sidste år.

Han nægtede dengang alle beskyldninger om mobning.

Premier League-klubben Newcastle igangsatte sidste år en undersøgelse af beskyldningerne, men har ikke offentliggjort resultaterne.

23-årige El-Mhanni, som har spillet to kampe for Newcastles førstehold, skiftede fra klubben sidste år til Scunthorpe United, der spiller i den tredjebedste engelske række.

Beardsley var i sine år som spiller med ved flere slutrunder for England, men det var på klubplan, at han skabte sin store karriere med mange spektakulære mål i den bedste engelske række.

I sin 20 år lange karriere nåede Beardsley at spille over 700 førsteholdskampe og score næsten 250 gange - størstedelen for Liverpool og Newcastle.