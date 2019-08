Fodboldfan sagsøger Neymar efter pokalfinale-klammeri

En Rennes-fan trækker nu Paris-Saint-Germain-stjernen i retten, efter at Neymar slog ud efter ham.

En fransk fodboldfan har valgt at sagsøge den brasilianske fodboldstjerne Neymar.

De to kom i klammeri efter den franske pokalfinale mellem Rennes og Paris Saint-Germain i slutningen april.

Kampen på Stade de France i Paris endte 2-2, men Rennes sikrede sig overraskende pokaltitlen ved at vinde den efterfølgende straffesparkskonkurrence.

På vejen op ad en trappe, hvor både vinderne og taberne skulle have medaljer om halsen, valgte en Rennes-fan angiveligt at håne PSG-spillerne, og det fik Neymar til at stoppe op.

På en video af episoden ses det, at Neymar veksler nogle få ord med Rennes-tilhængeren. Inden brasilianeren fortsætter op ad trappen, slår han ud efter tilskueren med højre hånd.

Rennes-tilhængerens advokat Philippe Ohayon oplyser til avisen L'Equipe, at hans klient har valgt at gå videre med sagen efter et ufrugtbart møde med Neymars folk.

Episoden har allerede kostet brasilianeren tre spilledages karantæne.

Fredag valgte en brasiliansk dommer ifølge retskilder at droppe en voldtægtssag mod Neymar på grund af utilstrækkelige beviser.