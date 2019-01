Herning: Med 14 mål mod Norge beviste Mikkel Hansen, at han igen er verdens bedste håndboldspiller, når det handler om det offensive spil.

Han overskyggede Sander Sagosen, der har fået titlen hos mediet Planet Handball til låns.

- Jeg er blevet en bedre håndboldspiller i Paris. Det er klart, at når man træner med så dygtige spillere, bliver man bedre. Jeg har udviklet mig meget og er også blevet mere moden, siger Mikkel Hansen.

- Fransk håndbold havde tre hold i semifinalen i Champions League. Det viser, hvilket niveau fransk klubhåndbold har i øjeblikket.

- Jeg er i god form, og det er langt sjovere end sidste år, da jeg løb rundt med en knæskade under hele EM i Kroatien.

- Jeg føler, at jeg aldrig har været bedre som håndboldspiller. Det er fint, at Nikolaj Jacobsen lader mig dække fløj. Det betyder, at jeg er på banen, når vi slår kontra, i stedet for at skifte mig ud, så jeg sidder på bænken, når vi erobrer bolden. Det aflaster mig og giver mig yderligere kræfter til angrebsspillet.

Mikkel Hansen var ikke med i de to testkampe mod Ungarn, fordi han var hjemme hos sin kæreste for at tage imod deres første barn.

- Jeg spekulerer ikke på Sverige, Tyskland eller Frankrig lige nu. Al fokus er rettet mod Ungarn. Vi tager en opgave ad gangen, og Ungarn har vist, at de kan vinde over Danmark. Det skete i Odense, og de har siden fået Laszlo Nagy tilbage på holdet.

- Vi skal også møde Egypten på mandag, og de er kendt for at være store stærke spillere med et godt forsvar. De spiller hårdt, men så må vi forsøge at løbe med dem.

- Vi har momemtum i øjeblikket. Vi har vundet de første fem kampe, men de fire første var nærmest som træningskampe. Da det gjaldt, var vi klar, og det må ikke blive en sovepude mod Ungarn. Vi så i kampen mod Ungarn i Odense, hvor farlige de kan være.

- Vi spillede fantastisk i 45 minutter mod Norge. Vi tilspillede os stadig chancer i slutfasen, men brændte nogle muligheder, så Norge reducerede vores føring fra ni mål til to mål. Norge viste god moral, men heldigvis svarede vi igen til sidst, siger Mikkel Hansen, der har været i fint humør i VM-lejren.

- Sander Sagosen er en af verdens bedste spillere, og så er det klart, at vi gør alt for at gøre det svært for ham.

- Man kan ikke blive andet, når der er så mange tilskuere til at støtte os. Det er lykkedes for os at sende gnisten ud til publikum, og de har i høj grad bakket os op. Det giver os selvtillid og troen på, at vi kan nå langt i VM, siger Mikkel Hansen.