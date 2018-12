Flyvende Ehlers scorer to mål i overtidssejr i NHL-topopgør

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers spillede en særdeles fremtrædende rolle, da NHL's to tophold mødtes på isen natten til mandag.

Ehlers scorede således to mål for værterne, Winnipeg Jets, der topper Western Conference, i sejren på 5-4 over Tampa Bay Lightning.

Danskeren kom allerede i fokus i første periode, da han var med i opspillet til Winnipegs udligning til 1-1. Her blev Ehlers noteret for en assist.

Kampen bølgede frem og tilbage i anden periode, hvor Winnipeg først bragte sig foran 2-1, før Steven Stamkos bragte balance i regnskabet.

Med to minutter tilbage af perioden kom gæsterne foran 3-2, men Nikolaj Ehlers udnyttede et minut senere en fri position i Tampa Bays forsvarszone til at hamre pucken i mål på et flot slagskud.

Tampa Bay, der ligger helt i top i Eastern Conference, blev dog ved med at presse hjemmeholdet. Og seks minutter inde i tredje periode udnyttede Nikita Kucherov et powerplay og bragte gæsterne foran 4-3.

Men Ehlers var ikke færdig med at vise gode danske takter på isen. Således fulgte han med godt fem minutter tilbage af kampen op på en ripost fra Mark Scheifele og placerede pucken i mål.

Det var Nikolaj Ehlers' 12. scoring i sæsonen, og den sendte samtidig kampen i overtid, da der ikke blev scoret yderligere i den ordinære spilletid.

I overtiden blev det Mark Scheifele, der blev den helt store helt, da han sikrede hjemmeholdet det ekstra point med en scoring efter fire minutter.

Nikolaj Ehlers blev sammen med netop Mark Scheifele fremhævet som en af kampens tre bedste spillere.