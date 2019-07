Søren Kragh Andersen flytter til Monaco for at træne hårdere. Håbet er at blive bedre i bjergene.

Tour de France-rytteren Søren Kragh Andersen brillerer i de fleste terræner, når man lige ser bort fra de højeste og stejleste bjerge.

Men nu vil den 24-årige fynbo være bedre på stigningerne, og derfor forlader han Luxembourg, som har været hans hjem i de seneste par år.

- Jeg flytter til Monaco for at udforske mit bjergtalent og i det hele taget at træne i et hårdere terræn. Jeg vil gerne se, hvad det kan gøre, siger Sunweb-rytteren.

Med sin gode enkeltstart og store råstyrke stræber han efter at udvikle sig til etapeløbsrytter.

I hvert fald i løb af den type, der varer en uge. De tre grand tours, Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia, mener han trods alt er for stor en mundfuld som klassementhåb og kaptajn.

- Tre ugers etapeløb tror jeg ikke er mit potentiale. Til gengæld tror jeg, at jeg har muligheder i løb, der varer en uge.

- Løb som Paris-Nice, Tirreno-Adriatico, BinckBank Tour. Jeg håber, jeg kan blive bedre på de lidt længere stigninger, men eksempelvis Critérium du Dauphine er nok for bjergrigt, mener Søren Kragh Andersen.

Han kører Tour de France på et Sunweb-hold uden en klassementrytter og har derfor mulighed for at jagte sine egne chancer på de etaper, der ikke er flade og ender i massespurt.

Op til Touren har han tabt sig - netop for at kunne følge bedre med, når det går opad.

- Jeg har rimelig lav vægt lige nu. Og jeg er spændt på, hvordan det føles i bjergene, når vi kommer endnu længere ind i Touren, siger Søren Kragh Andersen.

På lørdagens bjergetape til Tourmalet holdt han sig bagest i feltet og kom i mål 24 minutter og 24 sekunder efter etapevinder Thibaut Pinot.