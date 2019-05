Flot arbejde: Skarphed både på og udenfor banen

HÅNDBOLD - TEAM ESBJERG: Hvem var det der vandt i dag? Det var dem fra Esbjerg af...

Jo, der var naturligvis sejrssang og jubelbrøl inde fra Team Esbjergs omklædningsrum, da holdet onsdag aften havde ordnet København Håndbold for anden gang på fire dage og spillet sig i DM-finalen, hvor derudover medaljer og pokal også en billet til Champions League i den kommende sæson på højkant.

- Jeg synes sgu, at vi er ret gode. Da vi først lige få rettet tingene ordentlig til, var vi klart bedst. Det er fedt, at vi er så forholdsvis rolige, selvom vi kommer bagud med et par mål. Det var præcis som i den første kamp.

Sådan lød Sandra Tofts ultrakorte analyse af kampen.

- Vi havde sagt, at vi ville sætte alt ind på at afgøre det i to kampe. Og det gjorde vi. Det er en fantastisk fornemmelse, men det er klart, at når vi nu har spillet så godt i så lang tid og er i finalen, så vil vi også gå hele vejen. Ingen tvivl om det.