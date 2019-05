Flot EM-arbejde: Smilet er tilbage hos Michael Jepsen Jensen

EM-serien: De første måneder af den nye speedwaysæson levede ikke op til forventningerne hos Michael Jepsen Jensen, men nu er det som om, at tingene for alvor er ved at vende for den dygtige kører.

I weekenden kvalificerede Region Vardes A-kører sig nemlig til EM-serien. Michael Jepsen Jensen scorede 13 ud af 15 mulige point i et kvalifikationsløb i ungarske Nagyhalasz og viste fin form.

- Det var et hårdt løb og vanskelige forhold, men vi har arbejdet ekstremt hårdt med tingene i den seneste tid, og nu giver anstrengelserne bonus. Det er en fornøjelse, lyde meldingen fra Michael Jepsen Jensen.