For der er noget galgenhumoristisk i, at Flodman nu står foran en helt anden finale med KIF. En slags finale ude mod Lemvig-Thyborøn og at undgå direkte nedrykningskampe mod TM Tønder.

En skuffende sæson

KIF indledte sæsonen med at spille 30-30 i Lemvig. Et uafgjort resultat KIF også kan leve med lørdag for at holde modstanderen bag sig. Siden vandt KIF overlegent med 11 mål i Kolding, men Andreas Flodman mener ikke, de to kampe kan bruges som pejlemærke for lørdagens kamp.

- Det er længe siden, vi har spillet mod dem, og jeg tænker, at denne kamp kommer til at blive helt anderledes end de to første. Vi har set dem meget på video og er rigtig godt forberedt, siger Flodman, der ikke havde forudset at skulle skifte fra et svensk tophold til et berømt KIF-hold, der skulle kæmpe for at undgå nedrykning.

- Hvis vi vinder, kan vi bare lægge sæsonen bag os. Selvfølgelig er det ikke gået, som vi havde troet og håbet, erkender han.

- Kolding er en stor forening, og Kolding skal også spille i ligaen i næste sæson.