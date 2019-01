Fjerdeseedet tysker selvdestruerer under Australian Open

Den talentfulde tyske tennisspiller Alexander Zverevs første store resultat ved en grand slam-turnering lader fortsat vente på sig.

Tidligt mandag morgen dansk tid røg tyskeren ud af Australian Open efter fjerde runde, da han fik store klø af canadieren Milos Raonic i Melbourne. Raonic vandt 6-1, 6-1, 7-6.

Fjerdeseedede Zverev var ellers favorit inden kampen, men på cirka en time tabte han de to første sæt efter at have lavet fejl på fejl. På det tidspunkt havde han lavet otte dobbeltfejl og 16 uprovokerede fejl.

Da Zverev kom bagud 1-4 i tredje sæt, blev det for meget for ham, og han smadrede sin ketsjer i ren frustration over sin egen elendighed.

Efter at have fået en reprimande af kampens dommer gik Zverev på toilettet, og da han kom tilbage, virkede tyskeren mere fattet. Han fik presset tredje sæt ud i tiebreak, men tabte alligevel og er dermed ude af turneringen.

Tilbage i november vandt Zverev sæsonfinalen på ATP-touren, og den 21-årige tysker er tippet en stor fremtid i sporten.

Han ligger nummer fire på verdensranglisten, men han er aldrig nået længere end en kvartfinale i en grand slam-turnering, og det er kun sket en gang i 15 forsøg.

Milos Raonic medgiver, at han ramte en god dag, så han kunne bringe sin unge tyske modstander ud af fatning.

- Jeg prøvede at være koncentreret i hele kampen, og det fungerede for mig. Jeg spillede virkelig godt og gjorde en masse ting helt rigtigt, siger Raonic ifølge AFP.

Canadieren åbnede ellers med at blive brudt i kampens første parti.

- Jeg er glad for, at jeg fik det vendt hurtigt. Jeg bandede mig selv langt væk efter det første parti, siger Raonic.