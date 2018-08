Fjerdeplads i Sverige sender Olesen i Ryder Cup-varmen

Med fjerdeplads i Nordea Masters ligger Thorbjørn Olesen til at tage direkte plads på Europas Ryder Cup-hold.

Danmarks bedste golfspiller, Thorbjørn Olesen, ligger lunt i svinget til en plads på Europa-holdet, der i slutningen af september møder USA i den prestigefyldte Ryder Cup-match.

Søndag blev Olesen nummer fire i Nordea Masters ved Göteborg, og resultatet sendte ham ind på en af de direkte pladser på holdet.

Der udstedes pladser til de fire bedste på den såkaldte European Points-liste, og her ligger Olesen på en sjetteplads.

Til gengæld besætter han den fjerde og sidste plads, som giver adgang fra World Points-listen.

Olesen ligger nummer otte på denne liste, men når den er renset for de fire spillere, som topper European Points-listen, tager danskeren det yderste mandat på Ryder Cup-holdet.

Den sidste chance for at skrabe point sammen til en Ryder Cup-billet bliver ved Made in Denmark, der spilles i Silkeborg fra 30. august til 2. september.

Skulle Olesen ryge ud af selskabet, der kvalificerer sig direkte til Ryder Cup, må han sætte sin lid til, at Europas kaptajn, Thomas Bjørn, giver ham et af de fire wildcards.

Olesen vandt Italian Open i juni, og siden har han haft fire placeringer i top-6 i andre European Tour-turneringer.

På verdensranglisten er han strøget op som nummer 38 som følge af de gode resultater.

Ryder Cup spilles i udkanten af Paris fra 28. til 30. september.