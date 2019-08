Fjerde sejr i 1. division: Ukuelige Kolding IF er tilbage på førstepladsen

KOLDING IF: Fredericia havde førstepladsen i 1. division til låns i to døgn, men fredag aften tog Kolding IF den tilbage med en imponerende sejr på 2-1 ude mod HB Køge. Oprykkeren har vundet samtlige fire kampe indtil videre.

Hjemmeholdet satte sig på kampen fra start ifølge liveopdateringen fra Kolding IF, men det blev ikke for alvor farligt. Og efter 10 minutter var det gæsterne, der viste skarphed. Denis Fazlagic kom fri på kanten og fandt Jeppe Hansen, der kunne bringe Kolding i front.

Efter knap en halv time havde HB Køge et hovedstød snert forbi den ene opstander, men det var Kolding, der besad skarpheden. Bevist efter 30 minutter, da Fazlagic igen havde øje for medspillerne, og denne gang var det Morten Hansen, der med sit tredje sæsonmål kunne øge føringen.

Hjemmeholdet havde sine chancer og havde også bolden i nettet to gange inden pausen. I begge tilfælde blev jubelen afløst af en offsidekendelse.

Anden halvleg var et tungt pres mod Kolding, der måtte forsøge at stikke hovedet frem på kontraangreb. Jens Rinke havde rigeligt at se til i Kolding-målet, men først tre minutter inde i overtiden fik værterne scoret, da Martin Koch pyntede til 1-2.

Kolding IF havde marginalerne på sin side og ligger nummer et indtil onsdagens besøg fra Vejle Boldklub.