Finne fortsætter i SønderjyskE - to canadiere stopper

SønderjyskE: Også i næste sæson kommer ligaens øvrige ishockeyhold til at bokse med en finne i lystblåt med navnet Silfver på ryggen.

27-årige Christian Silfver er blevet enige om en aftale for sæsonen 2019/2020. Det skriver SønderjyskE i en pressemeddelelse.

Silfver kom til SønderjyskE i november, men har tidligere spillet i Hvidovre og Herning.

- Han blev hentet i Hvidovre midt i sæsonen, og han har - lige som han gjorde, da han var i Herning - vist, at han kan begå sig i ligaen. Han bringer noget offensivt spil til holdet, og han er en stor kriger i den defensive zone, og han har bare den helt rigtige indstilling til tingene. Vi ved, hvad han står for, og han ved, hvad vi står for som klub, og jeg er rigtig glad for at have ham som genganger fra sidste sæson, siger sportschef Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

Ifølge sportschefen er Silfver fast besluttet på, at årets sølvmedalje skal veksles til guld.

- Vi var alle kede af, at guldet glippede, når vi nu nåede finalen, men især Silfver havde svært ved at acceptere det, fordi han også fik sølv med Herning sæsonen forinden. Han har et mål om at vinde ligaen, og jeg kan garantere for, at han har ild i øjnene, og det er et godt udgangspunkt. Han var en vigtig spiller for os, da han kom til, og jeg glæder mig til at se ham over en hel sæson, siger Kim Lykkeskov.

Mens Christian Silfver fortsætter i lyseblåt, ligger det også fast, at Phillip Marinaccio og Jordan Pietrus ikke er i SønderjyskE i næste sæson. Marinaccio er ikke blevet tilbudt en ny kontrakt, mens Pietrus har stoppet sin aktive karriere.