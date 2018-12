Fifa-chef om VM i Qatar: Drømme bliver nogle gange opfyldt

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, gentager vision om at få 48 hold med til VM i 2022.

VM i fodbold i 2022 i Qatar skal udvides til at omfatte 48 landshold frem for de planlagte 32, og det vil indebære, at en del af kampene skal afvikles i den lille ørkenstats nabolande.

Den vision lagde præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, torsdag endnu engang frem på et medlemsmøde i Qatars hovedstad, Doha.

Det er ikke undgået Infantinos opmærksomhed, at flere lande i området på grund af en politisk strid har afbrudt deres forbindelser til Qatar.

I juni 2017 indledte Saudi-Arabien, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain en boykot af Qatar. Den har blandt andet sat en stopper for al flytrafik mellem Doha og de fire lande.

- Jeg er ikke så naiv, at jeg ikke ved, hvad der foregår, siger Infantino og understreger, at det drejer sig om fodbold og ikke politik.

- I fodbold går drømme nogle gange i opfyldelse, siger han.

Qatar fik i 2010 tildelt værtsrollen for VM i 2022. Siden har det haft travlt med at bygge stadioner og udvide infrastrukturen til at kunne afvikle en turnering med 32 landshold.

Hvis Infantino får sit ønske om 48 deltagere gennemført, vil det af logistiske årsager være nødvendigt at placere kampe i andre lande.

En slutrunde med 48 hold er allerede vedtaget for VM i 2026 i USA, Canada og Mexico.

Men Infantino har i længere tid talt om at fremrykke udvidelsen.

Da 211 nationer er med i Fifa, kan han ifølge nyhedsbureauet AP forvente opbakning fra mange lande, som vil have større mulighed for at kvalificere sig.

Gianni Infantino nævnte i en tale på et G20-topmøde i Buenos Aires i sidste måned muligheden for at mindske de politiske spændinger mellem Qatar og andre arabiske lande ved at placere VM-kampe i nabolande.