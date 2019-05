Femdobbelt mestertræner: Jeg skal hjælpe KIF Kolding tilbage mod toppen

Ulf Sivertsson vandt fem danske mesterskaber og fire pokaltitler i sine otte år som KIF-træner, men han ved, at vejen tilbage til toppen i dansk håndbold er lang. KIF Koldings comeback-træner ved ikke, om Lars Rasmussen skal være hans assistent.

KIF: For Ulf Sivertsson er mindernes allé i Kolding brolagt med guld. Den 56-årige svensker, der om få uger vender tilbage som cheftræner i KIF, vandt fem danske mesterskaber og fire pokaltitler i tiden fra 2001-2009.

Mindernes allé ser noget anderledes ud i maj 2019. Håndboldens hovedgade i Kolding har huller i asfalten og buler i autoværnet dér, hvor klubben forleden var ved at køre ud over skrænten.

Derfor er Sivertsson også realistisk, da JydskeVestkysten forholder ham til, at han næppe kommer til at vinde mange trofæer med klubben igen.

- Nej, i hvert fald ikke i begyndelsen. Men tanken er jo, at vi skal bygge det hele op igen og få holdet på benene igen. Vi skal blive bedre og bedre, og på sigt skal vi komme tilbage til toppen af ligaen. Det, skal man ikke forvente, sker første år. Vi må tage et skridt ad gangen, siger den svenske træner, der senest har stået i spidsen for Helsingborg.

- Det bliver et hårdt arbejde for alle på holdet og alle omkring holdet. Også for bestyrelsen. Opbakningen er der. Det så man i de sidste fantastiske kampe, siger Sivertsson med henvisning nedrykningskampene mod TM Tønder, hvor der var mere end 4.000 tilskuere i Koldinghallen.