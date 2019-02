Marginalerne var ikke med EfB, bredden stod distancen, Adrian Petre var ikke god, men han scorede, og hans konkurrent er helt væk, Jeppe Højbjerg er ved at blive et problem for EfB, og så skal tre af de hårdest medtagne fra onsdag placeres i en isspand. Det er noget at læren fra 5-4-nederlaget mod OB.