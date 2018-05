Fejlagtig videodom spolerer australsk mesterskabsfinale

Videosystemet VAR (Video Assistant Referee) er kommet til at spille en hovedrolle i finalen i australsk fodbold.

Lørdag vandt Melbourne Victory finalen med 1-0 over Newcastle Jets på et sejrsmål, der skulle være underkendt for offside.

Tre Melbourne-spillere var i offsideposition, da Kosta Barbarouses scorede kampens eneste mål.

VAR blev anvendt i situationen, men computersystemet vurderede ikke de tre spillere til at stå offside. Nu viser det sig, at VAR tog fejl.

- Vores gennemgang har vist, at der var en teknisk fejl i VAR-systemet, og den betød, at VAR ikke havde adgang til det kamera, der kunne have gjort det muligt for dommeren at dømme offside, oplyser Det Australske Fodboldforbund.

Ifølge chefen for den australske fodboldliga, Greg O'Rourke, skete der kort før scoringen en fejl i den software, der uploader tv-billeder til VAR.

- Det fungerede først igen nogle minutter senere, men da var det for sent at ændre beslutningen omkring målet, da kampen var sat i gang igen, siger O'Rourke.

- Vi er utrolig skuffede over den her fejl i VAR-teknologien. Og vi forstår skuffelsen hos Newcastle Jets, deres fans og faktisk alle fans af fodbold, siger ligachefen.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har for længst besluttet, at VAR denne sommer skal benyttes under VM i Rusland.