Et stort chok.

Sådan beskriver verdensstjernen Roger Federer nyheden om, at Andy Murray snart kan være fortid i professionel tennis på grund af en alvorlig hofteskade.

- Jeg var skuffet og meget ked af det. Det var et chok, siger Roger Federer på et pressemøde forud for Australian Open, der begynder mandag i Melbourne.

En tårevædet Andy Murray sagde lørdag, at Australian Open kan gå hen og blive hans sidste store turnering, efter han i et år har døjet med følgerne af en større operation.

- Jeg tror, at de fleste kan forstå, hvor han kommer fra. Når du føler, at du ikke kan komme tilbage til 100 procent, når man har haft den succes, Andy har haft, så forstår man hans beslutning, siger Federer.

Schweizeren skal ved årets Australian Open forsvare sin sejr i sidste års turnering i Melbourne - endnu en sejr vil være en rekord i herretennis.

Men britens forestående farvel til tennissporten rammer hårdt, siger Federer. Murray sagde lørdag, at han håber at kunne spille dette års Wimbledon som sin sidste grand slam på topplan.

- Jeg håber, han kan spille en god Australian Open, og at han kan fortsætte efter det og stoppe på sin egen måde ved Wimbledon, siger Federer.

Roger Federer har vundet Australian Open seks gange, taget sejren ved Wimbledon otte gange, vundet US Open fem gange samt løftet trofæet ved French Open én gang.

Han spiller sin første kamp mandag aften lokal tid i Melbourne.