Federer havde aldrig drømt om at blive etter igen

Tennisikonet Roger Federer er igen nummer et på herrernes verdensrangliste. Han overtog førstepladsen fra Rafael Nadal ved at kvalificere sig til semifinalen ved ATP-turneringen i Rotterdam fredag.

Dermed blev 36-årige Federer historiens ældste verdensetter hos herrerne.

Da han i årene fra 2013 til 2016 ikke vandt en eneste grand slam-titel, fastholdt han troen på, at han igen kunne vinde store titler. Men han havde ikke drømt om, at han igen kunne bliver verdensetter.

- Jeg har altid lagt karrieren an på en lang levetid, og jeg opgav aldrig at kunne vinde store titler igen, men jeg drømte helt ærligt ikke om at blive verdensetter. Det var for langt væk, siger Roger Federer.

- Jeg har vist, at jeg er modstandsdygtig. Jeg har et godt hold omkring mig, og vi har taget mange gode beslutninger de seneste tre år.

Federer valgte at tage imod et wildcard i Rotterdam, da det stod klart, at han med en semifinaleplads kunne overtage førstepladsen fra Nadal, der aktuelt er skadet.

- Det var godt, at jeg skulle spille for at tage førstepladsen og ikke fik den, fordi "Rafa" tabte point.

- Det var en perfekt følelse at gå ind til en kamp foran et godt publikum og vide, at jeg ville blive nummer et, hvis jeg vandt kampen.

- Jeg har en dyb følelse af tilfredshed over at være nummer et igen, lyder det fra Federer.

Han var hidtil noteret for 302 uger som nummer et i verden, men han har ikke toppet listen siden november 2012.

Siden har Novak Djokovic, Rafael Nadal og Andy Murray ligget nummer et.

Federer har muligheden for at cementere førstepladsen yderligere med en turneringssejr i Rotterdam. I lørdagens semifinale venter Andreas Seppi fra Italien.