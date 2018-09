Faxe: Det smukkeste landsholdsnederlag Danmark har haft

Frygten for historiske øretæver, måske sågar et nederlag i en tocifret størrelse var blevet bragt på banen inden onsdagens landskamp mellem Slovakiet og et dansk landshold bestående af sekundaspillere.

Det endte med et hæderligt 0-3-nederlag, og både resultatet og den danske fighterindsats glæder midlertidig landstræner John "Faxe" Jensen.

- Man kan vel godt kalde det for det smukkeste nederlag, dansk fodbold har haft. Det er aldrig rart at tabe fodboldkampe, men jeg og spillerne føler ikke, at vi tabte den her kamp.

- Mange havde forventet, at vi ville få en ordentlig røvfuld. Jeg havde ikke forventet en røvfuld, for jeg vidste, at spillerne ville overpræstere, men at de overpræsterede så stort, det havde jeg ikke regnet med.

- Succeskriteriet var, at vi skulle gå ud på banen med hovedet højt, og vi skulle forhåbentlig også gå ud af banen med hovedet højt, uanset hvad resultatet var. Det må vi sige, at vi klarede, siger John "Faxe" Jensen.

Slovakkerne viste i glimt, at de var i stand til at skrue tempoet op, skabe chancer og gøre kampen svær for danskerne. Da Danmark kom bagud i det 11. minut, nåede "Faxe" da også at blive nervøs for en slovakisk mållavine.

- Jeg var enormt bange for, at de første 20 minutter ville være svære, og da de så fik et mål efter ti minutter, første gang de var inde i feltet, tænkte jeg "åh nej, nu kommer de."

- Men pludselig efter 20-25 minutter fik vi de her muligheder, og jeg er nok mest ærgerlig over, at vi ikke fik scoret mål. Eller det gjorde vi godt nok, men det var et selvmål, siger landstræneren.

Han hæfter sig ved, at også publikum anerkendte danskernes indsats.

- Der var en situation i første halvleg, hvor de slovakiske fans begyndte at klappe og synes, at det var fedt, at vi spillede noget fodbold og kreerede chancer mod nogle verdensstjerner.

- Det gav lidt gåsehud, at de respekterede de her spillere, som stillede op for at spille fodbold, siger "Faxe".

Efter kampen roste han spillerne i omklædningsrummet og opfordrede dem til at drikke et par øl og synge i bussen på vej hjem til hotellet.

Det var et anderledes omklædningsrum, han så et par timer tidligere, da amatørspillere fra Danmarks tredje- og fjerdebedste række samt indendørsspillere pludselig stod foran deres landsholdsdebuter.

- Spillerne håndterede optakten forskelligt. Det var fedt at se, at der var nogle, som var meget nervøse. Der var nogle, som fik lidt ondt i maven, andre var meget stille, og så var der nogle, som gik rundt og smilte.

- Men inden de gik ind på banen, kunne jeg mærke en gnist, som jeg kunne se i øjnene på de fleste af dem, siger landstræneren.