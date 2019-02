Fans buher af Chelsea-manager: Det bekymrer mig ikke

Fem nederlag i de seneste ti kampe. Det er realiteten for Chelsea, efter at holdet mandag tabte 0-2 til Manchester United i FA Cuppen.

De mange uvante nederlag for storklubben har gjort trænersædet varmt under manager Maurizio Sarri, mener flere internationale medier.

Og efter mandagens nederlag blev der ifølge nyhedsbureauet AFP råbt skældsord mod Sarri fra Chelseas egne fans.

Men manageren tager sig ikke af det.

- Jeg er bekymret for resultatet, ikke for fansene. Selvfølgelig kan jeg godt forstå dem, fordi resultatet ikke var godt, siger han.

- Jeg føler selvfølgelig presset for resultater - ikke for noget andet.

- Vi er nødt til at arbejde. Vi er nødt til at snakke. Vi er nødt til at finde mere aggression og beslutsomhed i begge ender, siger Sarri.

Italieneren erkender, at kampen mod Manchester United ikke var en pragtpræstation.

Efter 31 minutter kunne han se sit hold komme bagud med 0-1 på et mål af Ander Herrera, og kort før pausefløjtet gjorde Paul Pogba det til 2-0 til United.

Sarri kalder Chelsea-spillet for forvirrende.

- Vi gav dem nogle muligheder. Vi spillede forvirrende fodbold i anden halvleg.

- Vi var uheldige, fordi vi spillede en rigtig god første halvleg, og ved halvlegens slutning stod der 0-2.

- Efter første halvleg var det ikke let at spille med den stilling, siger Sarri.

Næste opgave for Chelsea er torsdag, hvor holdet på hjemmebane møder svenske Malmö i returkampen i Europa League. Chelsea vandt den første kamp med 2-1.