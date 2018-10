Familien laver støttekampagne for voldtægtsanklaget Ronaldo

Cristiano Ronaldos familie har kastet sig ind i sagen, hvor den portugisiske fodboldspiller er blevet anklaget for at have begået voldtægt for ni år siden.

Ifølge Sky Sports har superstjernens mor, Dolores, og hans søster, Katia, begge lagt billeder ud på sociale medier, hvor Ronaldo ses iført et kostume som Superman.

- Jeg ønsker at se, hvem der har modet til at lægge dette billede på deres profil i en uge og lave en kæde for ham.

- For Portugal, for ham, for os og for sammenholdet blandt vores folk, for retfærdighed. Han fortjener det, lyder det i en meddelelse.

Beskeden er tilført hashtags på portugisisk, som oversat til dansk betyder "Ronaldo, vi er med dig hele vejen" og "retfærdighed for CR7" (Ronaldos kælenavn, red.).

Beskeden modtog ifølge Sky Sports 15.000 "synes godt om"-tilkendegivelser på Twitter inden for den første time.

33-årige Cristiano Ronaldo, der i sommer skiftede fra spanske Real Madrid til italienske Juventus, har på Twitter afvist, at han skulle have begået voldtægt.

Påstanden er fremsat af en kvinde ved navn Kathryn Mayorga, som hævder, at han i 2009 voldtog hende på et hotel i Las Vegas i USA.

Politiet i spillebyen har genåbnet efterforskningen, efter at hun i et interview med det tyske magasin Der Spiegel stod frem med sin beskyldning.

Ronaldo har afvist påstanden.

- Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på. Jeg har ren samvittighed, og derfor kan jeg med sindsro afvente resultaterne af alle undersøgelser, har han skrevet på Twitter.

Den amerikanske kvinde hævder, at hun var på natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde. Her mødte de Ronaldo.

Portugiseren inviterede ifølge søgsmålet en gruppe mennesker op i sin penthousesuite for at "nyde udsigten over Las Vegas".

Kathryn Mayorga, der var 24 år på det tidspunkt, hævder, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Politiet i Las Vegas har bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag. Senere bad hun politiet om indstille efterforskningen.

Det har været fremme i medierne, at hun blev tilbudt 375.000 dollar - cirka 2,4 millioner kroner - for at indgå en fortrolighedsaftale.