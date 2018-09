Færdselsuheld holdt Skjern-målmand ude i stort nederlag

Emil Nielsen måtte se kampen mod TTH Holstebro fra sidelinjen, efter at han var involveret i et trafikuheld.

Målene raslede ind hos Skjern Håndbold, da de danske mestre onsdag aften tog imod TTH Holstebro i Herre Håndbold Ligaen.

Skjerns sædvanlige førstevalg i målet, Emil Nielsen, så dog hele nederlaget på 30-37 fra sidelinjen, og det var der en god grund til.

Den 21-årige målmand var nemlig involveret i et færdselsuheld på kampdagen.

- Jeg har det godt efter omstændighederne, men jeg er da en lille smule chokeret. Men fysisk har jeg det rigtig fint. Der er ikke sket noget som helst.

- Jeg har et lille hold i nakken, og så bliver man selvfølgelig rystet over det. Det skete to timer, før vi skulle mødes. Jeg skulle lige ovenpå igen, siger Emil Nielsen til Skjern Håndbolds hjemmeside.

I hans fravær fik den islandske målmand Björgvin Páll Gústavsson chancen i næsten hele kampen, men han måtte nøjes med 11 redninger på 41 afslutninger fra TTH Holstebro.

Foruden Emil Nielsen måtte Skjern blandt andre undvære de skadede Thomas Mogensen og Kasper Søndergaard i kampen.

De regerende mestre har fået en skidt start på sæsonen.

Først tabte Skjern til Skanderborg Håndbold i ottendedelsfinalerne af pokalturneringen, og dernæst blev det til et nederlag til TTH Holstebros pokalvindere i kampen om Super Cuppen.

I Herre Håndbold Ligaen har Skjern opnået fire point i de første fire kampe.