Facebook viser spansk topfodbold gratis i Indien

Facebook og organisationen bag den bedste spanske fodboldrække indgår aftale for det indiske subkontinent.

Millioner af fodboldtilhængere i det sydlige Asien kan de næste tre sæsoner se samtlige kampe fra den bedste spanske fodboldrække uden at skulle betale for det. Men forudsætningen er, at man er bruger på Facebook.

Det oplyser det sociale medie og organisationen bag den bedste spanske fodboldrække, Liga de Fútbol Profesional (LFP), mandag.

Aftalen gælder det indiske subkontinent, som omfatter Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Maldiverne og Sri Lanka.

Alene i Indien har Facebook 270 millioner brugere. Real Madrid, Barcelona og de andre hold i Primera Division indleder den nye sæson den kommende weekend.

Samtlige af sæsonens 380 kampe vil blive vist gratis på Facebook, siger Alfredo Bermejo, chef for digital strategi hos LFP, til nyhedsbureauet Reuters.

- En af vores målsætninger de seneste to år har været udbyde indhold til det størst mulige publikum. Derfor er et partnerskab med gratis platforme som Facebook afgørende for os, siger han.

Hvor meget Facebook betaler for at kunne vise kampene, ønsker parterne ikke at oplyse.

De seneste fire sæsoner har Sony Pictures Network haft rettighederne for det indiske subkontinent. Angiveligt for en betaling på 32 millioner dollar.