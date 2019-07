FCN-forsvarer til EfB: Lammers forstærker defensiven

Viktor Tranberg er ny mand i Esbjerg fB, da midterforsvareren har sat sin signatur på en aftale, der løber frem til sommeren 2023. Tranberg skifter til EfB fra FC Nordsjælland.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen har fulgt Viktor Tranberg længe, og glæder sig over tilføjelsen.

- Viktor er en ung, stærk forsvarsspiller, som vi er glade for at have fået tilknyttet til EfB. Han har erfaring fra både Superligaen og den bedste svenske række, og vi ser et uforløst potentiale, som vi i fællesskab ser frem til at forløse, siger han.

Viktor Tranberg har været en fast del af førsteholdstruppen i FCN, hvor han har spillet 36 kampe. I efteråret 2018 var Tranberg udlejet til Örebro i Allsvenskan, hvor han spillede fast. Allerede tirsdag er han med, når EfB i reserveholdskturneringen møder FC Midtjylland 13.00 i Ikast.