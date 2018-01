FCM-træner: Vi har ligaens bedste offensiv

FC Midtjyllands håndboldkvinder var overlegne i klassikeren mod lokalrivalen Viborg HK onsdag aften.

Sejren på 34-25 blev sikret, efter midtjyderne scorede imponerende 21 gange i anden halvleg.

Når holdets offensiv rammer det niveau, kan ingen i HTH GO Ligaen gøre det bedre, mener FC Midtjyllands cheftræner, Kristian Kristensen.

- Der er også andre, som spiller blændende offensivt, men når maskineriet kører, så har vi den bedste offensiv. Det viste vi også i perioder mod Viborg, siger træneren.

I den kamp scorede Veronica Kristiansen ni gange, Tonje Løseth scorede seks, Annika Jakobsen scorede fem, mens Louise Burgaard og Emma Friis scorede fire.

Kristian Kristensen mener, at det er kollektivet, som er årsag til det til tider sprudlende angrebsspil.

- Jeg kan ikke pege nogen ud. Vi har mange dygtige spillere, og vi spiller på en måde, hvor vi er afhængige af, hvem der slider sig fri og skaber pladsen til sig selv eller holdkammeraterne.

- Vi har et stærkt kollektiv, og det var også det, som gav succes mod Viborg, siger han.

Den klare sejr over Viborg var dog nok en tand større, end man kunne forvente, når to formodede tophold mødes.

- Jeg synes ikke, at man kan sige, at ni måls forskel er det reelle styrkeforhold mellem os og Viborg. Vi ramte et moment i starten af anden halvleg, hvor det kollapsede lidt for Viborg, og det fungerede for os.

- Så stak vi af, for vi fik selvtillid og scorede pludselig på nogle af de chancer, som vi ikke gjorde i pokalfinalen.

- Vi kan dække op, vi kan løbe, og når angrebet så også glider, som det gjorde mod Viborg, så spiller vi rigtig god håndbold, siger Kristian Kristensen.

Der venter tre ligakampe mod Aarhus United, Odense og Ringkøbing, før der igen er Champions League på programmet i slutningen af januar.

Med et mindre tæt kampprogram end i andre perioder af sæsonen skal spillerne belastes mere på træningsbanen, fortæller Kristian Kristensen.

- Der er en del spillere, som har været til slutrunder i december, så vi skal bruge tiden på at lægge et fysisk niveau mere på.

- Og så skal vi træne stregspil, for der har vi jo mistet to spillere, siger han med henvisning til gravide Linn Blohm og Sabine Pedersen.