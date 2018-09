FCM-spiller beklager rødt kort: Vi havde smadret dem

Erik Sviatchenko rejste sig i omklædningsrummet og beklagede sit røde kort over for holdkammeraterne.

FC Midtjylland var i undertal det meste af kampen, da mandskabet søndag fik 0-0 på udebane mod Sønderjyske.

Gæsterne havde godt styr på kampen i begyndelsen, men et rødt kort efter 27 minutters spil til forsvarsspilleren Erik Sviatchenko ændrede betingelserne.

Hovedpersonen er træt af det røde kort, som han straks efter kampen beklagede overfor sine holdkammerater.

- Efter kampen rejste jeg mig op foran holdet og sagde, at jeg var både ked af det og skuffet over, at jeg fik det røde kort.

- Vi havde nok smadret dem fuldstændig, hvis jeg ikke havde fået det røde kort, så det var ærgerligt, siger Erik Sviatchenko.

Forsvarsspilleren mener, at det røde kort var hårdt dømt, men han vedkender, at han muligvis satsede for meget i situationen.

- Jeg synes det var hårdt dømt. Jeg satser måske for meget i situationen, men jeg forsøgte at bryde bolden højt oppe på banen.

- Det er vores spillestil, at forsøge at bryde bolden tidligt. Jeg tog en beslutning, men jeg lykkedes desværre ikke med aktionen, siger Sviatchenko.

Cheftræneren for FC Midtjylland, Jess Thorup, er ligeledes ærgerlig over, at forsvarsspilleren fik det røde kort.

- Erik (Sviatchenko red.) skal 100 procent ikke satse på den måde i situationen.

- Det var hårdt dømt, men han giver dommeren muligheden for at give et rødt via voldsomheden i tacklingen, siger Jess Thorup.

Erik Sviatchenko har derfor karantæne, når FCM i næste weekend tager imod Hobro.