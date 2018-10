FCM om mulig Thorup-afsked: Han har fået stor mulighed

FCM-sportschef Svend Graversen kalder Gent for en "fantastisk mulighed" for cheftræner Jess Thorup.

FC Midtjyllands cheftræner, Jess Thorup, kan snart være på vej til den belgiske klub KAA Gent.

I FCM bekræfter sportschef Svend Graversen, at FCM er parat til at lade cheftræneren gennem mere end tre år smutte til Belgien.

- Det er en fantastisk mulighed for Jess, og det er det, vi er rigtig gode til som klub.

- Når den rigtige mulighed opstår, så giver vi den. Og det her er en god mulighed for en dansk træner, siger Svend Graversen til BT.

Allerede tirsdag ankom Jess Thorup i Belgien, og sportschefen oplyser, at FCM-træneren fortsat er i gang med at forhandle sine personlige forhold på plads. Derfor tager Thorup ikke del i onsdagens træning i FCM.

48-årige Jess Thorup kom til FCM i sommeren 2015 og førte i sidste sæson klubben til DM-guld.

Svend Graversen understreger over for BT, at FCM "er mere end bare én mand".