FCK's Nicolaj Thomsen lærte at være under pres i Frankrig

Det blev ikke til mere end et halvt år i fransk fodbold for FC Københavns Nicolaj Thomsen.

Den nu 25-årige midtbanespiller tog fra AaB til Nantes i sommeren 2016, men allerede i januar 2017 rykkede han hjem til dansk fodbold, da FCK bød sig til.

Alligevel nåede Thomsen at fylde erfaringskontoen godt op, fortæller han forud for torsdagens Europa League-kamp i Bordeaux.

- Jeg lærte en masse ting, både personligt og sportsligt. Men det var også en turbulent tid, hvor vi fik fyret vores træner, og vi fik en ny træner ind.

- Det var en periode, hvor det ikke gik så godt i klubben. For første gang i min karriere lærte jeg at være i en klub under stort pres. Der var en masse forventninger fra omverdenen om, at det skulle gå godt.

- På det personlige plan mødte jeg modgang. Det tror jeg, man får meget ud af på den lange bane, lyder det fra Nicolaj Thomsen.

Thomsen blev skadet og fik at vide, at den nye træner i Nantes ikke kunne bruge ham. Derfor takkede han ja, da FCK kom på banen. Det har han ikke fortrudt.

- Jeg havde en skade i min fod, som i hvert fald tog et halvt år. FCK ville gerne give det den tid, det tog.

- Jeg tænkte, at det var min allerbedste mulighed, og jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det. Jeg ser heller ikke FCK som et klubmæssigt skridt ned, siger Thomsen.

Han håber, at han på et tidspunkt kan komme til udlandet igen. Men nordjyden tænker ikke på FCK som et springbræt, understreger han. Den lektie lærte han også i Frankrig.

- Jeg lavede den fejl, at jeg tænkte, at Nantes var en fed klub, men også et skridt på vejen. Nu har jeg gjort op med mig selv, at det handler om at være der, hvor jeg er nu. Det er den eneste måde, jeg kan påvirke fremtiden.

Trods det korte ophold i fransk fodbold nåede Thomsen at spille en kamp mod Bordeaux på Matmut Atlantique, som torsdag danner rammen om kampen mod FCK.

Den kamp tabte Nantes og Nicolaj Thomsen 0-1.