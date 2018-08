FCK's Bjelland efter skade: Intet at være bekymret for

Var han skadet eller klar til at spille? I dagene op til søndagens derby mellem FC København og Brøndby blev der spekuleret meget i Andreas Bjellands forfatning.

FCK's nye forsvarsstyrmand udgik i slutningen af første halvleg torsdag mod CSKA Sofia i Europa League-kvalifikationen, men viste sig at være klar til spille mod Brøndby, der blev besejrede 3-1 i Telia Parken.

- Jeg har det egentlig okay. Jeg fik lidt problemer nede i Bulgarien, men kunne igen træne med to dage efter og kunne også spille kampen søndag uden de store problemer.

- Så der er umiddelbart ikke noget at være bekymret for, siger Andreas Bjelland til FC Københavns hjemmeside.

Tæller man både Superligaen og de internationale udfordringer med, er FCK nu på syv sejre i træk.

I torsdagens kamp i Sofia førte hjemmeholdet 1-0, men blev så ramt af et rødt kort, og FCK vendte derefter billedet og vandt 2-1.

Dermed har man et godt udgangspunkt inden returmødet i København torsdag.

- De gjorde det svært for os i starten af kampen. Det er et meget fysisk mandskab, og de fik lavet rigtig mange frispark på os for at forsøge at ødelægge vores rytme lidt.

- Det bliver ikke nogen nem kamp i Telia Parken, og de har nogle dygtige offensive spillere, som kan gøre ondt på os. Så vi skal være fuldt fokusere på opgaven, og vi skal gå ind til kampen for at vinde den, siger Bjelland.

Han har det fint med, at FCK for tiden spiller to kampe om ugen.

- Det er jo derfor, vi spiller fodbold - det er kampene, der er det sjove, og der er jo kamp hele tiden.

- Selvfølgelig er der både et fysisk og mentalt aspekt i de mange kampe, men med den stærke trup, vi har, er der heldigvis mulighed for at rotere lidt. Det hele bliver også lidt nemmere, når vi vinder, og det gør vi jo for tiden.

Bjelland skiftede til FCK denne sommer, efter at han blev siet fra til Danmarks VM-trup.

Landstræner Åge Hareide vurderede, at Bjelland endnu ikke var klar nok oven på sin skade.