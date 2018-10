FCK'er i hopla ærgrer sig over forudbestemt bænkplads

Stephan Andersen har rundet 36 år og varmer for det meste bænken i FC København.

Men den rutinerede målmand greb chancen og viste højt niveau i torsdagens 2-1-sejr over Bordeaux. Andersen diskede op med flere store redninger og var en af de bærende kræfter i sejren.

Derfor ærgrer han sig også over, at præstationen ikke ændrer på, at han starter på bænken i søndagens kamp mod Randers.

- Jeg har selvfølgelig også ambitioner om at spille. Selv om jeg er lidt oppe i årene, er det ikke sådan, at jeg bare sætter mig på bænken hver weekend og føler mig tilfreds med at sidde der og kigge.

- Selvfølgelig vil jeg gerne spille, og det er da ærgerligt at vide - også inden kampen - at uanset hvordan man gør det, så spiller man ikke i weekenden, siger målmanden.

Andersen var på plads i buret flere gange, da det brændte på. Særligt i to tilfælde viste reflekserne sig at være i orden, da indskiftede Yann Karamoh blev spillet helt fri.

Det var målmandens ottende kamp i sæsonen i alle turneringer for FCK's førstehold, men den første i Europa League.

- Det er selvfølgelig rart at vise, at man stadig kan stå på mål. Om det er i Superligaen, Champions League eller Europa League, er det vigtigste for mig at tage de minutter, jeg nu engang kan få. For dem er der ikke mange af for tiden.

- Så må jeg bare gøre det så godt, som jeg nu engang kan. Mere kan jeg ikke gøre, lyder det fra Stephan Andersen.

FCK-træner Ståle Solbakken bekræftede efter kampen torsdag aften, at det er planen, at Jesse Joronen skal vogte målet mod Randers søndag.