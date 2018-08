FCK undgår AC Milan og skotske mestre i Europa League

Der skulle en gyser af en kamp til, før FC København torsdag sikrede sig avancement til gruppespillet i Europa League i fodbold.

Fredag finder hovedstadsklubben ud af, hvilke hold den skal møde, når Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) klokken 13 trækker lod til gruppespillet i den europæiske turnering.

Her er københavnerne placeret i andet seedningslag. Det er klubber som italienske AC Milan, de skotske mestre, Celtic, franske Marseille og belgiske Genk, der torsdag sendte Brøndby ud af turneringen, også.

Dermed kan FCK ikke møde de hold.

Der er derimod chance for, at de tidligere danske mestre kan blive sat sammen med storklubber som Arsenal, Chelsea, Sevilla eller Lazio, der alle er i øverste seedningslag.

FCK har ligeledes mulighed for at møde nogle af de danskere, der spiller i udlandet. Yussuf Poulsens RB Leipzig, Lukas Leragers Bordeaux og Malmø FF, der betaler løn til hele tre danskere, er således at finde i tredje seedningslag.

Norske Sarpsborg 08, der ligeledes har flere danskere på holdkortet, ligger i fjerde seedningslag og kan dermed også blive en kommende modstander for FC København.

Det samme kan Nicklas Bendtner og Mike Jensens klub, norske Rosenborg, der også ligger i fjerde seedningslag.