FCK-slovak om konflikt: Sker kun i Danmark og Afrika

Som følge af fodboldkonflikten mellem DBU og Spillerforeningen bliver det formentlig et dansk amatørhold, der skal møde Slovakiets bedste spillere i onsdagens testkamp. Hvis kampen da overhovedet bliver gennemført.

FC Københavns slovakiske midtbanespiller Ján Gregus har svært ved at sætte sig ind i den situation, de danske spillere står i.

- Det er kun i Danmark og for visse afrikanske spillere, der er den slags problemer med deres nationale forbund. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Ján Gregus til Ekstra Bladet.

Mens DBU har været på hektisk jagt efter spillere, der er villige til at stille op, kommer Slovakiet med noget nær stærkeste hold med Napoli-spilleren Marek Hamsík i spidsen.

Slovakkerne ville helst have mødt et dansk mandskab med Christian Eriksen, Thomas Delaney og de øvrige VM-profiler.

- Det kan være svært at forstå, hvad der sker i Danmark. Og jeg er meget overrasket over det, der er sket. Men jeg kan ikke stå her og sige, at det er dårligt, hvad spillerne gør, siger Ján Gregus.

DBU havde deadline mandag aften for spillere, der er interesseret i at spille kampen. Unionen har endnu ikke meldt ud, om det er lykkedes at samle et hold.