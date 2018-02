FCK skal bremse Atletico Madrids franske målkonge

Ganske vist måler franskmanden Antoine Griezmann beskedne 175 centimeter, men undervurderer man ham, skal han nok sørge for at illustrere, at det var en fejl.

Torsdag aften er det FC Københavns forsvar, som skal forsøge at stække den målfarlige angriber, som sammen med Atlético Madrid besøger Parken i den første 16.-delsfinale i Europa League.

Nicolai Boilesen forventes at blive en af de to centrale forsvarsspillere, som får sit hyr med den bevægelige franskmand. Målet er at få presset angriberen langt tilbage på banen, siger danskeren.

- Griezmann er en rigtig dygtig fodboldspiller, og han er også stjernen på det Atletico Madrid-hold, som vi skal møde. Han kan rigtig mange ting offensivt, og det handler om at få lukket ham ned i de rum, hvor han rigtig gerne vil have bolden.

- Vi skal forsøge at presse ham længere ned ad banen, så han ikke får lov til at have bolden i rummet mellem vores forsvarsspillere og midtbanespillere, for der kan han gøre ondt, siger Boilesen.

Danskeren har stået over for flere meget dygtige spillere og udpeger Lionel Messi som den dygtigste modstander. Der skal et helt hold til at lukke en stjerne ned, påpeger Boilesen.

- Man kan ikke undgå, at spillere på det niveau laver nogle gode ting, men det handler om at minimere det så meget som muligt og få dem lokket ud i nogle områder, hvor de måske ikke er helt så farlige.

- Det kræver, at hele holdet arbejder på det, for det kan man ikke gøre ene mand, siger Boilesen.

Kigger man på bookmakernes odds for, hvem der bliver VM-topscorer til sommer, ligger 26-årige Griezmann oppe blandt favoritterne sammen med Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Harry Kane.

Den vævre franskmand er både hurtig og timer sine løb bedre end de fleste andre, og når han først er alene igennem, er han utrolig træfsikker med venstrebenet.

FCK-manager Ståle Solbakken går ikke med planer om at sætte en fast oppasser på Griezmann.

- Han er en mellemrumsspiller, som kan søge ud i begge sider, eller som ligger lige bag angriberen. Han kan selv løbe dybt, og han har et skarpt venstre ben.

- Der er ikke noget facit for, hvordan man stopper ham. Det bliver ikke sådan, at vi kommer til at mandsopdække ham. Det er hele FCK-holdet, som skal tage sig af ham.

- Han vil helt sikkert komme i nogle én mod én-situationer i kampen, og så handler det om at få lukket af for det venstre ben og få stoppet hans bevægelser, siger Ståle Solbakken.

I denne sæson har Griezmann scoret 12 gange på tværs af alle turneringer for Atlético Madrid. I sidste sæson nåede han op på 26 scoringer svarende til en scoring i hver anden Atletico-kamp.

Også på det stjernebesatte franske landshold er han en flittig målscorer. Han har scoret 19 gange i 49 landskampe, og ved EM på hjemmebane for halvandet år siden, blev han hele turneringens topscorer med seks mål.