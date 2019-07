FCK henter velkendt back hjem fra England

Superligatopholdet FC København har fundet afløseren for den langtidsskadede Nicolai Boilesen.

Mandag meddeler den danske mesterklub, at venstrebacken Bryan Oviedo returnerer til den danske hovedstad på en treårig kontrakt, efter at Oviedo er blevet fristillet i Sunderland.

Costaricaneren repræsenterede også FCK i perioden 2010 til 2012. I løbet af den periode spillede han for FC Nordsjælland i en halv sæson på en lejeaftale.

Manager Ståle Solbakken er glad for igen at råde over den 29-årige back.

- Vi kender Bryan rigtigt godt fra hans første periode i klubben, og han har siden fået masser af erfaring på højt niveau i Everton og Sunderland samt på landsholdet.

- Han er en back med store offensive kvaliteter, men samtidig ved han, hvad der skal til defensivt fra en FCK-back, og vi har fuld tiltro til, at han kan udfylde opgaven, siger Solbakken.

Pierre Bengtsson har været FCK's eneste naturlige venstre back, siden Boilesen blev skadet i sæsonoptakten. Med forventninger om deltagelse i et europæisk gruppespil har det været nødvendigt at få endnu en venstre back, tilføjer den norske manager.

Udsigten til europæisk fodbold har været en medvirkende årsag til, at Oviedo er vendt retur til FCK.

- Det er stort for mig at vende tilbage til København. Det var her min karriere tog fart, og min familie og jeg havde en rigtig god tid både i byen og i klubben.

- FCK er stadig en stor klub med store ambitioner, og jeg er klar til at gøre alt for, at vi genvinder mesterskabet og kommer i Europa igen, siger Oviedo.

Fra sit første ophold i Danmark nåede Oviedo at spille sammen med Dame N'Doye i FCK og Andreas Bjelland i FC Nordsjælland.

FCK solgte Oviedo i 2012 til Premier League-klubben Everton for et beløb, der angiveligt var højere end 30 millioner kroner.