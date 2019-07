FCK henter tidligere Randers FC-målmand i Frankrig

FC København står stærkt rustet på målmandsposten i Superligaen, selv om klubben torsdag solgte sidste sæsons førstevalg, Jesse Joronen, til italienske Brescia.

Fredag meddeler de danske fodboldmestre på Twitter, at Karl-Johan "Kalle" Johnsson er hentet hos franske Guingamp på en fireårig kontrakt.

FCK har allerede hentet den norske målmand Sten Grytebust i OB.

- Efter salget af Jesse Joronen har vi haft behov for en stærk og solid erstatning, og i Kalle Johnsson får vi en bundsolid keeper, der har international erfaring og kender den danske liga indgående, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

- Han er lige nu i top-3 blandt de svenske keepere, og vi er meget trygge ved vores målmandsteam med ham, Sten Grytebust og Frederik Ibsen, siger manageren.

Karl-Johan Johnsson har tidligere optrådt for Randers FC i Superligaen.

Det var fra 2014 til 2016, hvorefter Guingamp købte ham.

Klubben rykkede efter sidste sæson ud af den bedste franske række, men nu skal den 29-årige målmand i stedet spille med i toppen af Superligaen.

- FCK er på alle niveauer en international klub, som altid spiller med om titlerne og jagter de største europæiske turneringer, siger Karl-Johan Johnsson til FCK's hjemmeside.

- Derfor ser jeg det her som et skridt frem i min karriere, og jeg glæder mig virkelig over denne mulighed.

- Jeg ved, at der bliver hård konkurrence om at blive førstemålmand, men jeg er et konkurrencemenneske, og jeg er sikker på, at vi i målmandsteamet vil skærpe hinanden og sammen øge holdets chancer for succes, siger han.

Karl-Johan Johnsson har spillet syv A-landskampe for Sverige.

Sidste år var han med i den svenske trup ved VM i Rusland.

FCK møder søndag OB på udebane i premiererunden i Superligaen.