FCK har forberedt sig på schweizisk kontrakniv

FC København åbner torsdag gruppespillet i Europa League mod kriseramte FC Lugano.

Holdet fra det sydlige Schweiz har fået en elendig start på sæsonen i den schweiziske liga, hvor holdet har tabt de seneste fire kampe. Lugano er næstsidst i den hjemlige liga.

Selv om FCK selv har haft en del problemer på det seneste med tre nederlag i træk - de to seneste til AaB og Hobro i Superligaen - så tror træner Ståle Solbakken på et godt resultat i Parken.

- Der er helt sikkert nogen af mine spillere, der synes, at det er nemmere at spille onsdag og torsdag i Parken fremfor i en skov i Hobro.

- Det kan være godt for os at spille en anden turnering. Men der er meget pres på os. Vi vil videre fra gruppen, og hjemmekampene er nøglen til at komme det, siger FCK-træneren.

- Jeg forventer, at vi kommer til at sidde på spillet, men vi skal passe på, at vi ikke bliver ramt af kontrakniven.

- Lugano har nogle gode individuelle spillere. De har et meget større potentiale, end det de har vist, men jeg forventer, at vi på hjemmebane kan sætte dem under tryk i perioder, siger nordmanden.

Solbakken ønsker at se en "balanceret offensiv", som han kalder det.

- Det vigtigste er, at vi ser os selv som en enhed. Det gør, at vi kan skjule, hvis en eller to af vores folk ikke spiller op til deres bedste, siger han.

Med en sejr torsdag over Lugano vil FCK ifølge Ståle Solbakkens kalkule give sig selv gode muligheder i Europa League-gruppen, der også tæller Dynamo Kiev og Malmö FF.

- Vinder vi over Lugano, så har vi tre point, og hvis vi så får en sejr i en af de næste fire kampe, så kan vi sandsynligvis afgøre det i den sidste gruppekamp mod Malmö, vurderer han.

Anfører Carlos Zeca fortæller, at FCK-spillerne har set en del videoklip med Lugano i forberedelsen til åbningskampen i Europa League.

- De ser meget gode ud, og de vil spille fodbold og er gode på kontra. Jeg forventer en svær kamp.

- At de er næstsidst i Schweiz, svarer ikke til kvaliteten på holdet. Det er et godt hold, der vil give os problemer. Hvis vi udfører vores egen plan, så kan vi godt vinde, siger Zeca.

Efter tre nederlag i træk har FCK også selv noget at bevise.

- Vi ved, hvad skal gøre. Vi har gennemgået tingene med trænerne og ved, hvad vi skal. Nu skal vi bare vise det inde på banen, siger FCK-anføreren.

Torsdagens opgør mod FC Lugano spilles klokken 18.55 i Parken.