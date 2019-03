FC Roskilde satser på løn til spillerne fredag

Fodboldklubben FC Roskilde satser på at kunne udbetale løn til spillerne fredag.

Ifølge FC Roskildes potentielt kommende ejer Carsten Salomonsson har spillerne ikke fået løn for denne måned endnu. Men det satser klubben på at ændre i løbet af fredagen.

- Spillerne har ikke fået løn her til morgen, men hvis det, vi arbejder på lige nu, går i orden, så får de løn senere i dag.

- Hvis det går i orden nu, så er der ingen ko på isen. Så er vi fremtidssikret, siger Carsten Salomonsson til Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at forhandlingerne med den potentielle investor er startet klokken 8.15 fredag morgen.

Det kan blive et afgørende møde for klubben, der efter planen skal møde Helsingør på udebane søndag i landets næstbedste fodboldrække.

- Hvis det ikke lykkes, så er det klart, at så er vi under konkurs, siger Carsten Salomonsson.

Fristen for at gøre den betingede handelsaftale mellem den potentielt kommende ejer Carsten Salomonsson og nuværende hovedaktionær Bo Tue Knudsen var først sat til mandag klokken 16, men siden blev den rykket til torsdag.

Torsdag kom der imidlertid heller ingen udmelding om fremtiden.

For at polstre klubben tilstrækkeligt økonomisk og sikre en bæredygtig drift har Carsten Salomonsson kæmpet for at finde eksterne investorer, som samlet set vil spytte 3,5 millioner kroner i kassen.

FC Roskilde ligger nummer ni i 1. division. Klubben råder blandt andet over Emil Nielsen, der er topscorer i rækken.