FC Nordsjælland har solgt forsvarsspilleren Benjamin Tiedemann Hansen til den norske fodboldklub Haugesund.

Sportschef for superligaholdet Carsten V. Jensen fortæller, at klubben ikke har ønsket at stå i vejen for spillerens udvikling.

- Benjamin er en ambitiøs ung mand og har den seneste tid rettet sigtet ind efter endnu mere spilletid, og det vil vi ikke stå i vejen for.

- Benjamin har i sin FCN tid været en vigtig figur både på og uden for banen og en spiller, man altid har kunnet regne med, når der skulle tages fat.

- Det er den slags ting, som vi værdsætter højt i FCN, og han vil altid have en stor stjerne i klubben for sin professionelle tilgang, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

25-årige Benjamin Tiedemann Hansen skiftede til FCN tilbage i sommeren 2017 fra FC Fredericia, og nu står den så på fodbold i Norge.

- Først og fremmest er jeg glad for, at vi kom i top-6, så jeg fik sluttet min tid i FCN godt af. Ellers har jeg haft halvandet gode år i FCN, hvor den første sæson står klarest, siger han til klubbens hjemmeside.

I sidste sæson var Benjamin Tiedemann Hansen med til at vinde bronze, og han så sig selv som en vigtig brik på det hold.

- Jeg har lært utroligt meget, både af trænere, men bestemt også af dygtige spillere, som har været i udlandet og på landshold.

- Det har modnet mig som menneske, og disse ting vil jeg tage med videre. Nu skal jeg prøve noget nyt, og at få endnu mere spilletid er målet, siger Benjamin Tiedemann Hansen.

Han står noteret for 34 FCN-kampe, men i foråret er det dog kun blevet til to kampe som indskifter.