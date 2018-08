FC Nordsjælland sælger angrebskomet til Juventus

Superligaklubben FC Nordsjælland har nok en gang skibet et stort talent til en udenlandsk klub.

Lørdag morgen oplyser klubben på sin hjemmeside, at man har solgt den 18-årige Nikolai Baden Frederiksen til den italienske storklub Juventus.

Han har underskrevet en fireårig kontrakt og skal efter planen slutte sig til de italienske mestres U23-hold.

Angriberen nåede at spille 11 kampe i Superligaen, og i FCN så man gerne, at han var blevet for at etablere sig inden et salg, fortæller direktør Søren Kristensen.

- Det er ikke en del af vores strategi og planlægning at lade vores egne talenter flyve fra reden, før de har prøvet kræfter med og etableret sig i Superligaen og dermed udviklet sig tættere på deres fulde potentiale.

- Derfor har vi flere gange før stået fast på det uanset hvilke økonomiske muligheder og interesser, der har været på bordet, og trukket den anden vej.

- Men vi vil heller ikke stå i vejen for en hel unik mulighed for en ung mand, der har været igennem vores akademi. Juventus er en once in a lifetime-mulighed og en drøm for alle fodboldspillere, siger Søren Kristensen.

Nikolai Baden Frederiksen debuterede i Superligaen hjemme mod Randers i oktober sidste år. Han blev skiftet ind efter 84 minutter og scorede sejrsmålet til 3-2 bare to minutter senere.

Han nåede at score yderligere to gange i den danske liga.

- FC Nordsjælland har givet mig rigtig meget, siden jeg kom for over tre år siden. Og jeg er sikker på, at klubben kunne give mig endnu mere, og jeg kunne have slået igennem for alvor i klubben.

- Men den mulighed, jeg nu har fået i Juventus, er så stor for mig og min karriere, at jeg føler, det er en mulighed, jeg er nødt til at gribe, siger den unge angriber.