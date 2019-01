FC Midtjylland sælger ung back til AGF

Alexander Munksgaard tager østpå og skifter FC Midtjylland ud med AGF, hvor han bliver genforenet med cheftræner David Nielsen.

Det bekræfter begge klubber fredag eftermiddag.

Den 21-årige back har tidligere spillet under David Nielsen i Lyngby. Han har i AGF fået en femårig kontrakt.

- Det er en stor glæde for mig, at jeg nu kan kalde mig AGF-spiller. Hvis jeg skal fortsætte min udvikling som fodboldspiller, har jeg brug for at komme til en klub, der tror på mig, og hvor udsigterne til spilletid er bedre, end de var i Herning, siger Alexander Munksgaard i en pressemeddelelse.

Han startede sin professionelle karriere i FC Midtjylland i 2016. I denne sæson har han været på banen i fire kampe i Superligaen.

I alt har den unge forsvarsspiller spillet 22 kampe og scoret et enkelt mål for midtjyderne.

- Alexander er en loyal, dedikeret og meget dygtig forsvarsspiller, som har taget hele turen i FC Midtjyllands system. Vi giver ham vores varmeste anbefalinger med til Aarhus, hvor han i AGF jagter kontinuerlig spilletid, siger sportschef i FC Midtjylland Svend Graversen i en pressemeddelelse.

I 2016/2017-sæsonen var Alexander Munksgaard udlånt til Lyngby, hvor han altså stiftede bekendtskab med David Nielsen, der dengang var cheftræner i klubben.

Munksgaard er noteret for at have spillet 36 kampe på diverse danske ungdomslandshold.