FC Midtjylland-profil bønfalder klubben: Sælg mig nu

Bubacarr Sanneh er med i truppen, når fodboldklubben FC Midtjylland torsdag aften tager imod walisiske The New Saints i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Men den gambiske midterforsvarer har ikke noget ønske om at være hos de danske mestre ret meget længere.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han meget gerne vil have lov til at skifte til belgiske Anderlecht.

- Jeg har fået at vide, at klubben ikke ønsker at sælge mig, fordi jeg er en meget vigtig spiller. Det er dejligt at vide, men jeg føler, at klubben efter købet af Alexander Scholz har så stor kvalitet i truppen, at det er muligt at lade mig gå.

- Derfor har jeg nærmest bønfaldt klubben om at slippe mig, siger Bubacarr Sanneh til avisen.

Den 23-årige spiller kom i januar til FC Midtjylland fra AC Horsens på en fireårig kontrakt.

Bubacarr Sanneh fik debut for Horsens i november 2014. Han fortæller, at han under hele sit ophold i Danmark har sørget for hjælp til sine forældre og syv søskende i Gambia, der er afhængige af hans økonomiske støtte.

Det er også set i det lys, at hans ønske om et økonomisk lukrativt skifte til Anderlecht skal ses.

- Det vil betyde utrolig meget for mig selv og familien, og det har jeg også forklaret FC Midtjylland, siger han.

Ifølge Ekstra Bladet har FC Midtjylland afvist et bud på 45 millioner kroner fra Anderlecht for at købe Bubacarr Sanneh.

Forsvarsspilleren har foreløbig spillet 20 kampe for FC Midtjylland på tværs af alle turneringer, og han har scoret tre mål.

Torsdagens kamp i Herning mellem FC Midtjylland og The New Saints begynder klokken 19. De danske mestre vandt den første kamp med 2-0 på udebane.

Den samlede vinder skal møde svenske Malmö FF i playoffrunden om at komme med i Europa League-gruppespillet.