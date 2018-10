FC Midtjylland præsenterer Thorups erstatning

FC Midtjylland vil onsdag klokken 16 præsentere Jess Thorups afløser som cheftræner i mesterklubben.

Det oplyser FCM i en pressemeddelelse.

Tirsdag kom det frem, at belgiske KAA Gent var interesseret i at tilknytte Thorup som cheftræner, men danskeren er endnu ikke blevet officielt præsenteret i Gent.

Præsentationen ventes dog også at ske på et pressemøde i Belgien klokken 16. Det skriver avisen Het Nieuwsblad.

Avisen beretter også, at Thorup får en kontrakt frem til 2021, og at FCM modtager tre millioner kroner for handlen.

Selv om Jess Thorups skifte endnu ikke er offentliggjort af Gent, så betyder FCM's presseindkaldelse til præsentationen af en ny cheftræner, at Thorup er fortid i klubben.

Thorup kom til FCM i sommeren 2015, og i sidste sæson førte han klubben til DM-guld efter et hårdt kapløb med Brøndby.

Også i den igangværende sæson har Thorup og FCM gjort det godt med en øjeblikkelig førsteplads efter 12 spillerunder. Holdet har 25 point ligesom FC København på andenpladsen.

Den midtjyske klub røg dog tidligt ud af kvalifikationen til både Champions League og Europa League. Klubben havde håbet at nå frem til et gruppespil.

Jess Thorup har en fortid som cheftræner i Esbjerg og som landstræner på U21-landsholdet.

Gent har været uden cheftræner siden mandag, hvor Yves Vanderhaeghe blev fyret efter en skidt start på sæsonen. Gent er placeret på en syvendeplads i den bedste række i Belgien med 14 point efter ti spillerunder.