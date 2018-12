FC København indleder samarbejde med svensk klub

Halmstads BK får efter egen vurdering bedre mulighed for at rykke op i Allsvenskan med nyt samarbejde med FCK.

FC København vil over de kommende år sende talentfulde spillere på ophold i den svenske klub Halmstads BK for at give dem spilletid og udvikle sig.

Det vil et nyt samarbejde mellem FCK og den svenske fodboldklub i hvert fald give mulighed for.

Samtidig håber Halmstads BK at få bedre sportslige muligheder for at opfylde ambitionen om at rykke op fra Superettan til Allsvenskan.

Desuden vil de to klubber dele viden om blandt andet talentudvikling, træningsmetoder og organisation.

- Vi er meget tilfredse med, at vi nu kan indgå det her langsigtede partnerskab, som giver begge klubber nogle nye muligheder med interessante perspektiver for fremtiden.

- Vi vil nu kunne give vores største talenter endnu bedre muligheder for at blive matchet i kampe på højt niveau, som vi ved, er afgørende for deres udvikling, mens Halmstad får nogle dygtige spillere til deres hold.

- Oven i det har vi så en masse områder, hvor vi kan samarbejde og lære af hinanden, siger Johan Lange, teknisk direktør i FCK, til klubbens hjemmeside.

FCK har tidligere lejet midtbanespilleren Aboubakar Keita og solgt Marcus Mathisen til Halmstads BK.

- I Halmstads BK kan vi ikke have de samme sportslige ambitioner om at spille med i europæiske gruppespil, siger Tony Karlsson, der er klubchef i Halmstads BK.

- Men et samarbejde med FCK og muligheden for at lære af Nordens største klub kan udvikle os frem mod at opfylde vores ambitioner om at være en etableret klub i Allsvenskan, siger han.

Samarbejdet ændrer ikke på ejerforholdene i de to klubber.