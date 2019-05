FC Helsingør bevarer fuldtidssetup trods ny nedrykning

Det skorter ikke på ambitioner i FC Helsingør.

Selv om at den nordsjællandske fodboldklub for anden sæson i træk er rykket ud af den række, den har spillet i, så vil man bevare et professionelt fuldtidssetup, når det efter sommerferien står på 2. division.

Det meddeler klubbens amerikanske bestyrelsesformand, Jordan Gardner, i en udtalelse søndag.

Han understreger, at Helsingørs fremtid er lysere end nogensinde før, selv om klubben på to sæsoner er gået fra Superligaen til landets tredjebedste række.

- Vi går ind i en ny æra for FC Helsingør; nye ejere, et nyt, smukt stadion, der åbner til sommer, samt et fortsat engagement i at have et førstehold, som hver eneste af os kan være stolte af, siger Jordan Gardner i en skriftlig udtalelse på klubbens hjemmeside.

Den selvsikre amerikaner drømmer allerede om at vende tilbage til Superligaen.

- Jeg forstår til fulde, de bekymringer der er i forbindelse med nedrykningen til 2. division, men vi er selvsikre og optimistiske for klubbens fremtid.

- Dette vil kun være et midlertidigt tilbageslag for os, og vi har en klar intention om at lægge en effektiv strategi for at vende tilbage til 1. division så hurtigt som muligt, med et øje rettet mod en retur til Superligaen derefter, siger Jordan Gardner, der overtog ejerskabet af klubben i marts.

Helsingørs nedrykning til 2. division blev en realitet lørdag, efter at holdet tabte 1-2 hjemme til oprykningskandidaterne fra Lyngby, selv om Helsingør var foran det meste af kampen.

Samtidig fik Hvidovre 2-2 ude mod Fredericia, og så var resultatet af Helsingørs kamp i virkeligheden irrelevant for bundstriden.

Foruden Helsingør rykker Thisted ned i landets tredje bedste fodboldrække. Det blev allerede klart i den seneste runde, hvor Thisted tabte sin fjerde kamp i træk.