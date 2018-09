FC Barcelona-træner forsvarer rotationer efter nederlag

Ernesto Valverde mener, det er nødvendigt at skifte ud på Barcelona-holdet, hvis holdet skal genvinde ligaen.

Fodboldklubben FC Barcelonas status som ubesejret i denne sæson sluttede onsdag aften, da holdet tabte 1-2 ude til Leganes i den spanske Primera Division.

Hjemmeholdet lavede to mål på lidt over et minut i anden halvleg, og først derefter kom Barcelona-profiler som Luis Suarez og Jordi Alba på banen.

Barcelona-træner Ernesto Valverde fortryder dog ikke, at han i stedet lod spillere som Thomas Vermaelen og Munir El Haddadi starte inde i kampen.

- Naturligvis er det trænerens ansvar. En træner, der har tabt, føler sig altid ansvarlig.

- Men nu er det selvfølgelig nemt at tale om rotationerne, kampe bliver analyseret på baggrund af resultaterne. Men man kan ikke vinde ligaen med kun 11 spillere, siger Ernesto Valverde ifølge AFP.

Barcelona indledte sæsonen med fire ligasejre på stribe, men i den femte kamp fik storholdet kun 2-2 hjemme mod Girona.

I den kamp blev profiler som Samuel Umtiti, Ivan Rakitic og Philippe Coutinho først skiftet ind undervejs i kampen.

Det hører dog med til historien, at Barcelona i kampen mod Girona spillede næsten en time i undertal efter en udvisning af Clément Lenglet.

Midtbanespilleren Sergio Busquets mener, at Barcelona uanset hvad skal gøre det bedre, end det har været tilfældet i de seneste ligakampe.

- Der er ingen undskyldninger. Vi skal indkassere færre mål og være mere solide. Vi tabte ikke ligaen i dag (onsdag, red.), men vi kommer måske til at mangle de tre point, når sæsonen er slut, siger han.

Trods nederlaget til Leganes topper Barcelona fortsat den bedste spanske række med 13 point for seks kampe.

Real Madrid er nummer to med samme antal point, efter at Champions League-vinderne onsdag tabte hele 0-3 ude til Sevilla.