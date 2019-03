Hos Everton drømmer man om sjælden derbysejr og et knæk til Liverpools titeldrømme søndag.

Håneretten er på spil i Liverpool, når den søndag eftermiddag står på Merseyside-derby i Beatles-byen.

Everton tager imod Liverpool i Premier League, og hos hjemmeholdet ønsker man at give sit publikum en længe ventet sejr over rivalerne.

For den blå del af byen har ikke kunnet juble over en ligasejr mod Liverpool siden oktober 2010.

- Vi vil levere en god indsats og tage sejren, og vi vil gøre fansene glade, siger Evertons forsvarsspiller Michael Keane ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er dog langtfra, fordi Everton altid taber til Liverpool. De 16 Premier League-møder mellem de to mandskaber siden seneste Everton-sejr er endt med ni uafgjorte kampe og syv sejre til Liverpool.

En pointdeling kan ikke bringe oprigtig jubel til Everton-fansene, selv om det vil være en skuffelse for Liverpool.

Men i Everton-lejren er man dog bevidst om, at pointtab kan få stor betydning for rivalerne i topstriden.

- Vi jagter selv syvendepladsen, men i baghovedet ligger det, at hvis vi kan tage point fra Liverpool og få sejren, så vil det få betydning for deres titeldrømme. Det vil være fantastisk, siger Michael Keane.

Liverpool skal bruge en sejr for at generobre duksepladsen i Premier League fra Manchester City.

Om den kommer i land med flot fodbold, betyder ikke det store for forsvarsstyrmanden Virgil van Dijk.

- Det er et derby, det er specielt, og vi vil vise vores kvalitet og tage sejren. Forhåbentlig med god fodbold, men hvis ikke det kan blive det, så er vi klar til at slås for det, siger den hollandske forsvarsspiller.

De to hold mødtes senest i december, hvor Evertons engelske landsholdsmålmand Jordan Pickford med et stort drop i overtiden hjalp Liverpool til en 1-0-sejr på Anfield.