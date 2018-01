Et forvandlet dansk hold er klar til mellemrunden

Det danske landshold faldt melodien efter misseren mod Tjekkiet og gjorde sig klar til mellemrunden efter en koncentreret indsats og en sejr på 25-22 over Spanien.

Nikolaj Jacobsen hev en kanin op af hatten, og det viste sig at være en kanon i form af Peter Balling, der gik direkte fra 17. mand og ind som en joker, der tog fire stik hjem i første halvleg - plus flere gode frispilninger, og han fortsatte efter pausen på en aften, da alt lykkedes for ham.

Han virkede nervøs, men så snart han havde mod til at gribe sin chance, var han skarp. Landstrænerens plan var, at han skulle angribe det spanske forsvar på ydersiden, men der var meget mere, der lykkedes for ham i første halvleg.

Desuden var Mikkel Hansen tilbage i sin vante rolle som skarpskytte, og han var den gamle Mikkel med fire mål inden pausen.

Spanierne dansede rundt som listetyve omkring det danske forsvar, og det gav flere mål, end de havde fortjent på grund af et par usikre russiske dommere.

Langskytter havde Spanien ingen af, men de holdt sig inde i kampen på billige straffekast.

Alex Dujshebaev var farligste spanske spiller, efter at Jannick Green fik pillet glansen af den ellers suveræne straffeskytte Valero Rivera.

Jannick Green startede på banen fra anden halvlegs start, og han strutter af selvtillid efter en flot sæson i Magdeburg.

Nikolaj Jacobsen valgte at satse smalt med de spillere, der gjorde det godt i starten, og de fungerede fint sammen.

Danmark havde flere pæne føringer, men havde problemer med at få slået det afgørende hul, og man sad med bange anelser for, om alle mand kunne stå distancen, fordi de stort set kun havde være ude fra banen i pausen.

Der var også råd til, at Mikkel Hansen brændte et straffekast mod Gonzalo Vargas, men Nikolaj Jacobsen kaldte til time-out for at få helt styr på tropperne til finalen ved 22-20 til Danmark.

Peter Ballings ottende mål til 23-20 skabte ro over nerverne på det danske hold, og Jannick Green var en god sidste skanse.

Mikkel Hansens genistreg af en frispilning til René Toft Hansen gav dansk føring på 24-20, og det gjorde spanierne panikslagne.

Mikkel Hansen viste, hvorfor han er en af verdens bedste i slutfasen med ansvar og afslutninger. Det er sådan, vi vil se ham.

Tjekkiets sejr over Ungarn betød, at Danmark ikke realistisk kunne nå at blive puljevinder, men det betød også, at Danmark med en andenplads ville få et mere harmonisk program med kampe 19., 21. og 24. januar med semifinale 26. og finale 28. januar, hvis alt flasker sig.